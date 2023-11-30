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В Грузии сравнили введение антироссийских санкций с выстрелом себе в ногу

Спикер парламента Грузии сравнил введение санкций против РФ с выстрелом в ногу

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parliament.ge

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил введение санкций против России с выстрелом в собственную ногу. По его словам, это понимают как граждане страны, так и международные партнеры, передает ТАСС.

«Если сегодня какой-либо представитель России скажет, что солнце восходит с востока, нам надо сказать, что это не так? Противиться этому? То, что введение санкций является выстрелом в собственную ногу, является истиной, о которой знают все — граждане Грузии, иностранные партнеры», — заявил Папуашвили.

Он в очередной раз подчеркнул, что Тбилиси исходит из собственных интересов, отвечая на вопрос, почему действующую власть все чаще хвалят представители России.

По его словам, главным является тот факт, «что нас хвалят граждане Грузии, и мы как раз чувствуем эту похвалу и поддержку от них».

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики.

Ранее парламент Грузии не поддержал антироссийскую резолюцию от оппозиции.

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