Лавров проведет пресс-конференцию в Европе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 декабря проведет пресс-конференцию на полях совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, выступление Лаврова в ОБСЕ будет посвящено кризису безопасности в Европе.

«Причина очевидна. Желание определенной страны — Соединенных Штатов Америки — сделать все для того, чтобы не допустить нормального хода сотрудничества и выстраивания коллективной безопасности на Европейском континенте», — заявила представительница МИД РФ.

До этого в Кремле рассказали о плотном графике Лаврова на саммите ОБСЕ в Скопье.

30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встрече будет очно присутствовать Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций.

Ранее Лавров оценил возможность спасения ОБСЕ от Запада.