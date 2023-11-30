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Лавров проведет пресс-конференцию в Европе

Захарова: Лавров проведет пресс-конференцию на полях СМИД ОБСЕ в Скопье

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 декабря проведет пресс-конференцию на полях совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, выступление Лаврова в ОБСЕ будет посвящено кризису безопасности в Европе.

«Причина очевидна. Желание определенной страны — Соединенных Штатов Америки — сделать все для того, чтобы не допустить нормального хода сотрудничества и выстраивания коллективной безопасности на Европейском континенте», — заявила представительница МИД РФ.

До этого в Кремле рассказали о плотном графике Лаврова на саммите ОБСЕ в Скопье.

30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встрече будет очно присутствовать Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций.

Ранее Лавров оценил возможность спасения ОБСЕ от Запада.

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