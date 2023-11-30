Испания заподозрила Израиль в нарушении гуманитарного права в Газе

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид осудил нападение ХАМАС на Израиль в начале октября. В интервью телекомпании TVE он отметил, что испанская сторона поддерживает хорошие отношения с еврейским государством, но сомневается в законности некоторых его шагов в секторе Газа.

«Мы должны сказать Израилю, что он должен продолжать свои действия на основе международного гуманитарного права. С учетом того, что мы видим, и растущего числа [пострадавших], особенно детей <...> у меня есть откровенные сомнения в том, что он [Израиль] соблюдает это международное гуманитарное право», — пояснил Санчес.

Он добавил, что Мадрид выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта путем создания независимой Палестины. Санчес подчеркнул, что в интересах Европы решить этот вопрос, стабилизировать ситуацию в регионе.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее в Катаре раскрыли детали переговоров с Израилем и ХАМАС.