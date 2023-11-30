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В Кремле рассказали о плотном графике Лаврова на саммите ОБСЕ в Скопье

Песков подтвердил, что Лавров планирует провести много встреч в Скопье

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Григорий Сысоев/РИА Новости

У главы МИД России Сергея Лаврова назначено много встреч на полях саммита министров иностранных дел стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Информацию об этом на брифинге подтвердил официальный представитель Кремля, который не стал раскрывать подробности об этих встречах.

«Коллеги из МИД будут по факту сообщать или анонсировать [встречи], если будет необходимо. То, что напряженный график [у Лаврова], можем подтвердить», — рассказал журналистам Песков.

30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встрече будет очно присутствовать Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций.

Страны Прибалтики и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел. Позднее к ним присоединилась Польша.

На пути в Скопье борт Лаврова столкнулся с нежеланием Болгарии пропускать через свою территорию самолет с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой на борту. В Кремле назвали абсурдным и глупым действие болгарских властей.

Ранее в Австрии призвали Запад не бояться переговоров с Россией.

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