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Нетаньяху выразил соболезнования семьям пострадавших при теракте в Иерусалиме

Премьер Израиля Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям пострадавших при теракте в Иерусалиме и обвинил в произошедшем радикальное палестинское движение ХАМАС. Соответствующий пост опубликован в его официальном Telegram-канале.

«Каждый террорист ХАМАС — сын смерти в Иерусалиме, в Газе, на Западном берегу, везде», — написал политик.

Нетаньяху также он поблагодарил двух солдат и одного гражданина за то, что те быстро среагировали на боевиков и не допустили еще больше жертв.

Премьер добавил, что его правительство продолжит работу по распространению оружия среди гражданского населения, чтобы оно могло защититься от боевиков.

Утром 30 ноября двое человек открыли огонь на автобусной остановке на улице Вейцмана при въезде в город. Стрелявших нейтрализовали на месте.

16 ноября сообщалось, что трое напали с оружием на контрольно-пропускной пункт в туннеле к югу от Иерусалима. Злоумышленники были нейтрализованы, от их рук пострадали четверо человек. По данным израильских СМИ, от рук террористов погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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