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В Кремле рассказали о длительности прямой линии с Путиным

Песков: пресс-конференция и прямая линия Путина не будет ограничена по времени

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Reuters

Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным не будет заранее ограничена по времени. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

Путин 14 декабря подведет итоги года. Пресс-конференция и прямая линия пройдут в объединенном формате.

Песков отметил, что большая пресс-конференция и прямая линия не имеют заранее определенного четкого хронометража. «Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие», — подчеркнул он.

Сбор вопросов для прямой линии президента начнется 1 декабря. Их можно задать, позвонив по бесплатному номеру, отправив СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте moskva-putinu.ru, а также с помощью других обозначенных на сайте способов.

До этого сообщалось, что Евросоюз может преподнести Путину «рождественский подарок» по итогам декабрьского саммита лидеров объединения.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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