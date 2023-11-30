В Кремле оценили программу сотрудничества Украины и НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение НАТО и Украины принять совместную программу сотрудничества на 2024 год.

«Здесь нет новаций. Это не первая программа сотрудничества», — сказал представитель Кремля.

По его словам, было совершенно очевидно, что Североатлантический альянс продолжает взаимодействие с Украиной. Песков подчеркнул, что это России не нравится и она считает, что действия НАТО носят провокационный характер, угрожают российской безопасности.

Накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО сообщил, что Альянс и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая в том числе включает энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил республики.

Кроме того, на заседании стороны обсудили реформы, которые Украина обязана провести для присоединения к Североатлантическому альянсу, включая реформирование системы военных закупок.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.