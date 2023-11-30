Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пользователи Сети ответили президенту Чехии после его слов о войне с РФ

В Индии призвали готовиться к ядерному армагеддону после угроз президента Чехии

close
100%
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Читатели индийской газеты Hindustan Times негативно отреагировали на заявление президента Чехии Петра Павела о том, что »Россия остается главной угрозой для Евросоюза». По мнению граждан, после слов чешского лидера нужно готовиться к ядерному армагеддону. Подборку комментариев представил Tsargrad.tv.

«Народы Европы должны решительно отвергнуть войну и сделать все, что в наших силах, чтобы это не повторилось. Не позволяйте Европе разрушиться из-за американского колониализма», — пишет один из читателей.

Многие пользователи Сети сошлись во мнении, что за разжиганием ненависти между народами на европейском континенте стоят именно США.

«Если бы США покинули Европу, никто больше не призывал бы к войне. Ни одна нация не позволит вражеской нации находиться на своей границе. Европе нужна свобода», — отметил пользователь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «истеричным» заявление Павела о том, что европейским странам нужно готовиться к военному конфликту с РФ. Москва не представляет никакой угрозы для Евросоюза, заверили в Кремле. Песков при этом не сомневается, что НАТО продолжит снабжать Украину оружием, однако, по его словам, это никак не повлияет на решимость России и дальше проводить специальную военную операцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Чехия может продлить разрешение ЕС на импорт российского топлива.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий