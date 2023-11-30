Читатели индийской газеты Hindustan Times негативно отреагировали на заявление президента Чехии Петра Павела о том, что »Россия остается главной угрозой для Евросоюза». По мнению граждан, после слов чешского лидера нужно готовиться к ядерному армагеддону. Подборку комментариев представил Tsargrad.tv.

«Народы Европы должны решительно отвергнуть войну и сделать все, что в наших силах, чтобы это не повторилось. Не позволяйте Европе разрушиться из-за американского колониализма», — пишет один из читателей.

Многие пользователи Сети сошлись во мнении, что за разжиганием ненависти между народами на европейском континенте стоят именно США.

«Если бы США покинули Европу, никто больше не призывал бы к войне. Ни одна нация не позволит вражеской нации находиться на своей границе. Европе нужна свобода», — отметил пользователь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «истеричным» заявление Павела о том, что европейским странам нужно готовиться к военному конфликту с РФ. Москва не представляет никакой угрозы для Евросоюза, заверили в Кремле. Песков при этом не сомневается, что НАТО продолжит снабжать Украину оружием, однако, по его словам, это никак не повлияет на решимость России и дальше проводить специальную военную операцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Чехия может продлить разрешение ЕС на импорт российского топлива.