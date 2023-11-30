Германия закрывает генконсульство в Калининграде

Генконсульство Германии прекращает работу в Калининграде с 30 ноября 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте генконсульства.

«С 30.11.2023 г. Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — говорится в сообщении.

Причина не называется.

По консульским и паспортным вопросам граждан попросили обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, по визовым вопросам — исключительно в Визовый отдел Посольства Германии в Москве.

6 сентября 2022 года еврокомиссар Илва Йоханссон объявила, что Еврокомиссия одобрила решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией, действовавшего с 2007 года.

Россия, начиная с 24 ноября, закрыла свои визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Подать документы на визу французы смогут через посольство, прием заявок будет осуществляться онлайн. Стоимость российских виз может увеличиться с ранее установленных $37-73 до $50-300 в зависимости от срочности и кратности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Cеверная Корея закрывает посольства по всему миру.