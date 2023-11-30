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Политолог предрек закрытие границ с Прибалтикой по аналогии с Финляндией

Политолог Латышев: Прибалтика закроет границы с РФ по аналогии с Финляндией

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Jussi Nukari/Lehtikuva/Global Look Press

Политический обозреватель Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о закрытии последнего контрольно-пропускного пункта на границе с Финляндией. По мнению эксперта, аналогичных решений стоит ожидать от стран Прибалтики.

«Все вышеуказанные страны ненавидят Россию, считают русских и соответственно белорусов врагами, от которых можно ожидать лишь плохого», — сказал Латышев.

Он добавил, что уверенность в своей правоте у этих государств настолько сильна, что Евросоюз готов отменить всякий «гуманизм» на своих восточных границах.

Накануне Россия получила ноту от посольства Финляндии в Москве о решении финской стороны закрыть последний пункт пропуска на границе двух стран «Райа-Йоосеппи» 30 ноября. Официальной причиной названа миграционная угроза из третьих государств. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ограничения будут действовать до 14 декабря.

В то же время глава МВД Латвии Рихардс Козловскис заявил, что республика не будет закрывать все пограничные пункты на границе с Россией и Белоруссией, поскольку потоки нелегальной миграции уменьшились.

Ранее расположенная в Финляндии АЭС «Олкилуото-3» возобновила работу.

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