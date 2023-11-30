Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге Киссинджера

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который скончался 30 ноября в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа Киссинджер, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера», — говорится в телеграмме.

Путин рассказал, что много раз лично общался с Генри Киссинджером. Он отметил, что экс-госсекретарь США был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем, и на протяжении многих десятилетий он имел заслуженный авторитет во всем мире.

По словам президента, с его именем неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности и выйти на важнейшие советско-американские договоренности.

До этого первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал экс-госсекретаря Киссинджера достойным противником СССР.

Ранее в США скончался Оррин Грант Хэтч — сенатор-рекордсмен, работавший в cенате с 1977 года.