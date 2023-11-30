Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге Киссинджера

Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным деятелем

close
100%
Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который скончался 30 ноября в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа Киссинджер, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера», — говорится в телеграмме.

Путин рассказал, что много раз лично общался с Генри Киссинджером. Он отметил, что экс-госсекретарь США был выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем, и на протяжении многих десятилетий он имел заслуженный авторитет во всем мире.

По словам президента, с его именем неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности и выйти на важнейшие советско-американские договоренности.

До этого первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал экс-госсекретаря Киссинджера достойным противником СССР.

Ранее в США скончался Оррин Грант Хэтч — сенатор-рекордсмен, работавший в cенате с 1977 года.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий