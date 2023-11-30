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Польше пригрозили последствиями за блокировку украинских грузовиков

Еврокомиссар Вален: Польше грозят последствия за блокировку украинских грузовиков

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Roman Baluk/Reuters

Еврокомиссар по транспорту Адина Вален заявила, что Польшу могут обвинить в несоблюдении правил или закона из-за блокировок украинских грузовиков на границе в Дорохуске. Об этом пишет Politico.

«Польские власти — это те, кто должен обеспечивать соблюдение закона на этой границе. Хотя я поддерживаю право людей на протест, весь ЕС, не говоря уже об Украине, стране, которая сейчас находится в состоянии [конфликта], не может быть взят в заложники», — приводит издание слова Вален.

Еврокомиссар предупредила, что в случае бездействия Польшу обвинят в «несоблюдении правил или неисполнении закона».

Польские перевозчики начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. В заторе на границе Польши и Украины находятся уже свыше 3 тыс. фур.

Причиной протестов называют проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее в Польше заявили о компромиссе с фермерами на границе с Украиной.

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