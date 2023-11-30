В палате представителей планируют одобрить начало расследования против Байдена

В палате представителей готовятся вынести на голосование вопрос о расследовании против президента США Джо Байдена в рамках процедуры импичмента. Об этом стало известно газете Washington Post.

«Организатор большинства в палате представителей Том Эммер заявил республиканцам на закрытом заседании в среду [29 ноября] утром, что членам палаты, вероятно, придется проголосовать за официальное разрешение на расследование по делу об импичменте Байдена в ближайшие недели», — говорится в статье.

Таким образом республиканцы рассчитывают усилить давление на администрацию Байдена, а также повысить внимание к импичменту со стороны республиканских законодателей.

Расследование, о котором идет речь, призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции членов его семьи, якобы торговавших от имени политика по всему миру. В частности, предыдущий спикер палаты, республиканец Кевин Маккарти утверждал, что президент получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера. Пока прямых доказательств этого республиканцы не обнародовали.

Ранее в США изучили доказательства для возможного импичмента Байдена.