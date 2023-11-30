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Рейтинг Байдена рухнул до рекордно низкой отметки

Fox News: большинство американцев не доверяют президенту США Байдену

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Evelyn Hockstein/Reuters

Доверие американцев к президенту США Джо Байдену достигло самого низкого уровня за все время его правления, передает Fox News. Согласно опросу Reagan National Defense Survey, только 36% американцев полностью или в некоторой степени доверяют главе Белого дома.

По исследованию, обратную позицию суммарно занимают 64% респондентов, 47% из них очень часто не доверяют президенту США. В целом хорошего мнения о Байдене лишь 38% опрошенных, а негативного — 59%.

При этом предшественник главы Белого дома, бывший президент США Дональд Трамп обладал благоприятным рейтингом в 47% против 50% недовольных его действиями во главе страны. По опросу, в гипотетическом реванше двух политиков на выборах 2024 года экс-лидер страны может выйти победителем с перевесом в 6% голосов.

Ранее рейтинг Байдена упал ниже показателей самого непопулярного губернатора США.

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