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В США раскрыли секрет военной помощи Украине

WP: большая часть финансовой помощи Украине остается в США

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Kevin Lamarque/Reuters

Значительная часть американской финансовой помощи для Вооруженных сил Украины фактически не доходит до этой страны. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

В статье отмечается, что деньги напрямую не отправляются на Украину, а используются в Соединенных Штатах для производства нового вооружения или замены оружия, которое было отправлено ВСУ.

Так, автор приводит в пример исследование, в котором указано, что из $68 млрд военной и связанной с этим помощи, одобренной конгрессом США, почти 90% пойдут американцам.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече в Брюсселе заявил, что Киеву продолжат поставлять не только оборонительные, но и наступательные вооружения. Он подчеркнул, что Украине дадут все необходимое не только для защиты нынешних, но и возврата потерянных территорий.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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