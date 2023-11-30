Израиль получил от ХАМАС список заложников на освобождение

Гуманитарное перемирие в секторе Газа продолжается, так как Израиль вовремя получил список заложников, которых радикальное палестинское движение ХАМАС освободит 30 ноября. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху на странице в X.

«Список женщин и детей в соответствии с условиями сделки недавно был доставлен в Израиль, в связи с этим пауза продолжится», — указано в заявлении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тель-Авив и ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа, срок которого истекал примерно в семь утра 30 ноября.

Спустя некоторое время ХАМАС подтвердил эту информацию.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривал четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

С 27 ноября паузу продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников. Власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных в предыдущий список подлежащих освобождению.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.