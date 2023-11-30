Израиль и США приготовились выслать тысячи боевиков ХАМАС из сектора Газа

Чиновники США и Израиля обсуждают идею высылки тысяч боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа, чтобы ускорить урегулирование конфликта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что эта идея рассматривается в рамках переговоров о том, кто будет управлять сектором Газа по завершении конфликта и что необходимо сделать для предотвращения события 7 октября. В частности, израильский военный аналитический центр предложил создать «безопасные зоны, свободные от ХАМАС», которыми будет управлять новая власть в анклаве с опорой на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Также обсуждается вопрос вывода боевиков ХАМАС и их семей, чтобы можно было в кратчайшие сроки восстановить сектор Газа.

По данным WSJ, несмотря на временную паузу в боевых действия, установленную между ХАМАС и Израилем, до сих пор нет договоренностей по фундаментальным вопросам. Например, США, Израиль и арабские страны не определились с тем, кто должен управлять палестинским анклавом по завершении конфликта, и кто должен обеспечивать его безопасность. Вашингтон и Тель-Авив расходятся во мнении, какую роль в Газе должна играть Палестинская национальная администрация.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.