Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль и США приготовились выслать тысячи боевиков ХАМАС из сектора Газа

WSJ: чиновники США и Израиля обсуждают высылку тысяч боевиков ХАМАС из Газы

close
100%
Ohad Zwigenberg/AP

Чиновники США и Израиля обсуждают идею высылки тысяч боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа, чтобы ускорить урегулирование конфликта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что эта идея рассматривается в рамках переговоров о том, кто будет управлять сектором Газа по завершении конфликта и что необходимо сделать для предотвращения события 7 октября. В частности, израильский военный аналитический центр предложил создать «безопасные зоны, свободные от ХАМАС», которыми будет управлять новая власть в анклаве с опорой на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Также обсуждается вопрос вывода боевиков ХАМАС и их семей, чтобы можно было в кратчайшие сроки восстановить сектор Газа.

По данным WSJ, несмотря на временную паузу в боевых действия, установленную между ХАМАС и Израилем, до сих пор нет договоренностей по фундаментальным вопросам. Например, США, Израиль и арабские страны не определились с тем, кто должен управлять палестинским анклавом по завершении конфликта, и кто должен обеспечивать его безопасность. Вашингтон и Тель-Авив расходятся во мнении, какую роль в Газе должна играть Палестинская национальная администрация.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий