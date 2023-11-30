В ХАМАС подтвердили продление гуманитарного перемирия с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило, что договорилось с Израилем о продлении гуманитарной паузы для обмена пленными и заключенными.

«Было решено продлить перемирие на седьмой день, то есть на четверг (30 ноября — прим. ред.)», — говорится в официальном Telegram-канале ХАМАС.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тель-Авив и ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа, срок которого истекал примерно в семь утра 30 ноября.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривал четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

С 27 ноября паузу продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников. Власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных в предыдущий список подлежащих освобождению.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.