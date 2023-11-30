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Израиль и ХАМАС продлили срок перемирия

Израиль и ХАМАС продлили срок перемирия в секторе Газа

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Israeli Defence Forces/Reuters

Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и при соблюдении условий рамочного соглашения оперативная пауза будет продлена», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

ХАМАС, как передает РИА Новости, также объявил о продлении перемирия.

29 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ вернется к боевым действиям в секторе Газа, как только закончится пауза для возвращения заложников. По его словам, Израиль не может не возобновить борьбу до победного конца. При этом он отметил, что за период, прошедший с начала перемирия, страна добилась очень больших успехов.

В среду агентство Reuters, ссылаясь на два источника в силовых структурах Египта, сообщало, что стороны могут продлить перемирие еще на два дня.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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