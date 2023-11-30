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WSJ: ХАМАС готов освободить мужчин-заложников в обмен на высокопоставленных палестинцев

WSJ: ХАМАС хочет обменять мужчин-заложников на высокопоставленных палестинцев

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Abed Sabah/Reuters

Движение ХАМАС готово обсудить освобождение мужчин-заложников в обмен на высокопоставленных палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По имеющейся информации, перед встречей представителей Египта, Израиля и Катара в Дохе с ХАМАС обсуждалась возможность продолжения гуманитарной паузы. ХАМАС согласен обсудить освобождение мужчин-заложников, которые удерживаются в секторе Газа, в обмен на высокопоставленных палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Представители движения ХАМАС заверили участников переговоров в том, что смогут обнаружить всех заложников, удерживаемых другими палестинскими группировками в секторе Газа, и освободить их. При этом израильские власти не намерены до освобождения всех 100 женщин и детей соглашаться на новый раунд переговоров.

Ранее сообщалось, что шестая группа палестинских заключенных из 30 человек была освобождена из тюрем израильскими властями в соответствии с соглашением с палестинским движением ХАМАС.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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