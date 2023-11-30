Блинкен прибыл в Израиль в четвертый раз с начала конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четвертый раз прибыл в Израиль с начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Haaretz.

«Блинкен приземлился в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Блинкен в ходе предстоящей поездки на Ближний Восток обсудит усилия по освобождению заложников радикального палестинского движения ХАМАС, а также угрозу расширения конфликта.

Согласно заявлению Миллера, на этой неделе Блинкен посетит Брюссель, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и первом заседании министров иностранных дел Совета Украина — НАТО, а также Скопье, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Кроме того, как указал глава пресс-службы Госдепартамента, Блинкен посетит Израиль и Западный берег реки Иордан, где обсудит «право Израиля на самооборону» и «усилия по освобождению оставшихся заложников, защите мирного населения во время операции Израиля в секторе Газа и ускорению доставки гуманитарной помощи». Кроме того, госсекретарь коснется вопросов «будущего палестинского государства и необходимость предотвращения расширения конфликта».

Ранее ХАМАС передал заложника с гражданством РФ Красному Кресту.