В американском конгрессе заявили об отсутствии у администрации США плана по Украине

Член палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что у американской администрации отсутствует план в отношении Украины. Об этом со ссылкой на выступление конгрессмена сообщает РИА Новости.

По словам Тернера, запрос на выделение помощи Украины столкнулся с рядом проблем. Одной из такой проблем является неспособность администрации США сформулировать успешный план по Украине. Поэтому, отметил Тернер, конгресс вынужден обсуждать, что является американскими целями и задачами и как осуществить намеченное.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече в Брюсселе заявил, что Киеву продолжат поставлять не только оборонительные, но и наступательные вооружения. Он подчеркнул, что Украине дадут все необходимое не только для защиты нынешних, но и возврата потерянных территорий.

До этого в ЕС заявили о том, что переговоры о вступлении Украины в содружество могут быть перенесены на следующий год.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.