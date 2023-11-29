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Постоянный представитель России при ООН рассказал, как Запад относится к палестинцам

Небензя заявил, что палестинцы для Запада являются людьми второго сорта

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John Minchillo/AP

Западные страны не заинтересованы в защите интересов народа Палестины, они считает палестинцев людьми второго сорта. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«Для Запада палестинцы — люди второго сорта, в защите интересов которых он попросту не заинтересован. Это главная причина проблем, с которыми совет сталкивается при выработке решений», — сказал он.

Ранее Василий Небензя заявлял, что Сирия может быть втянута в ближневосточный конфликт. Он отметил, что «тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией» конфликта между Палестиной и Израилем.

28 ноября палестинское движение ХАМАС заявило, что гуманитарное перемирие в Газе может быть продлено в ближайшее время еще на два дня.

До этого Министерство иностранных дел Катара сообщило, что движение ХАМАС намерено отпустить еще 20 заложников в обмен на два дополнительных дня перемирия. По данным катарских дипломатов, списки подлежащих освобождению пленников уже передали ХАМАС и израильской стороне. При этом точное количество заложников, которых продолжают удерживать в Газе, в МИД Катара назвать не смогли.

Ранее Израиль обвинили в нарушении перемирия.

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