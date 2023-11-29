Путин считает, что развитие генетики гарантирует судьбоносные преимущества странам

Развитие генетики гарантирует странам судьбоносные преимущества, поэтому России ничего нельзя упустить в этой сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными, передает ТАСС.

Он отметил, что в Российской Федерации к генетике сегодня относятся не как когда-то в Советском Союзе, когда эту сферу называли «продажной девкой империализма», а как к важнейшему направлению исследования.

«Так же, как искусственный интеллект точно будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека», — указал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что тот, кто преуспеет в генетике, получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера.

«Поэтому здесь нельзя ни в коем случае ничего пропустить», — сказал президент.

Также Владимир Путин заявил, что Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада.

Ранее Путин рассказал о значимости развития искусственного интеллекта для страны.