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США ввели дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи

Минфин США сообщил о введении новых санкций против Ирана и Северной Кореи

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The White House/Reuters

США вводят дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи. Перечень лиц и организаций попавших под ограничительные меры опубликован на сайте минфина Соединенных Штатов.

Как следует из публикации ведомства, граждане и организации из Ирана попали в обновленный список из-за связей с терроризмом, в то время как северокорейские — из-за киберугрозы.

28 ноября сенатор-республиканец Том Коттон заявлял, что президент США Джо Байден проводит неверную политику в отношении Ирана на Ближнем Востоке. По его словам, только за последний месяц Тегеран атаковал около 70 американских позиций в регионе, но не получил в ответ соразмерной реакции Вашингтона.

За несколько недель до этого министерство иностранных дел КНДР обвинило американского государственного секретаря Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с запуска разведывательного спутника «Маллиген-1».

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