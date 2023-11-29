США ввели дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи

США вводят дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи. Перечень лиц и организаций попавших под ограничительные меры опубликован на сайте минфина Соединенных Штатов.

Как следует из публикации ведомства, граждане и организации из Ирана попали в обновленный список из-за связей с терроризмом, в то время как северокорейские — из-за киберугрозы.

28 ноября сенатор-республиканец Том Коттон заявлял, что президент США Джо Байден проводит неверную политику в отношении Ирана на Ближнем Востоке. По его словам, только за последний месяц Тегеран атаковал около 70 американских позиций в регионе, но не получил в ответ соразмерной реакции Вашингтона.

За несколько недель до этого министерство иностранных дел КНДР обвинило американского государственного секретаря Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с запуска разведывательного спутника «Маллиген-1».