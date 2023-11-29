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В Германии оценили готовность стран НАТО к войне с Россией

Военный эксперт Меллинг: страны НАТО не способны противостоять российской армии

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Global Look Press

Североатлантический блог не обладает военным потенциалом, чтобы противостоять российским войскам. Об этом заявил ZDF военный эксперт Кристиан Меллинг.

Он уточнил, что в военном плане обороноспособность НАТО должна определяться через ее возможность удержать Россию от вторжения. А если оно произойдет, то остановить российскую армию на границах государств альянса.

«А к настоящему времени НАТО такими возможностями не обладает», — отметил аналитик.

По его словам, в Европе не осталось ни людей, ни техники, ни командования, которые бы могли противостоять ВС РФ.

Меллинг подчеркнул, что обороноспособность Европы находится на очень низком уровне.

Накануне в МИД РФ оценили вероятность войны в космосе из-за спутника КНДР. Замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков обратил внимание, что Россия предлагает всем странам, в том числе и КНДР, взять на себя обязательства о неразмещении оружия в космосе.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.

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