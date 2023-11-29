Руководство Молдавии обвинили в использовании режима ЧП для узурпации власти

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что правительство правящей Партии действия и солидарности (ПДС) два года использовало режим чрезвычайного положения для узурпации власти, а не решения серьезных проблем перед страной.

«ПДС нужно было фальшивое чрезвычайное положение, чтобы можно было править посредством незаконных решений и приказов. ПДС использовала чрезвычайное положение только для двух целей: для посягательства на права и свободы граждан Молдавии и для тайного расходования государственных денег», — написал Филат.

По мнению политика, в правительстве которого работали нынешний президент Майя Санду и глава правительства Дорин Речан, правящая партия этими злоупотреблениями довела страну до чрезвычайного положения.

Режим ЧП в Молдавии действует с конца 2021 года, изначально его ввели из-за возможных перебоев в поставках газа. Позже причиной продления назвали ситуацию на Украине.

24 ноября парламент Молдавии решил продлить действие режима чрезвычайного положения с 1 декабря еще на 30 дней.

Депутаты от фракции оппозиционного Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний парламента в знак протеста против продления режима чрезвычайного положения.

Ранее в Молдавии фермеры попросили ввести режим ЧП в области сельского хозяйства.