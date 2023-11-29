В НАТО заявили, что не давят на Украину в вопросе переговоров с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО не давят на Украину в вопросе начала мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что главы МИД стран НАТО обсудили расширение сотрудничества с Киевом.

29 ноября в Брюсселе проходит заседание Совета Украина — НАТО, на котором обсуждается процесс сближения Киева с Североатлантическим альянсом.

По имеющимся сведениям, НАТО предполагает предложить Киеву в качестве замены плана действий по членству в альянсе более щадящую и короткую ежегодную национальную программу.

Ранее в НАТО решили замаскировать свое отношение к Украине.