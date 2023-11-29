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Верховный лидер Ирана заявил о «деамериканизации» Ближнего Востока

Лидер Ирана Хаменеи: ситуация на Ближнем Востоке меняется не в пользу США

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Supreme Leader/WANA/Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке меняется не в пользу США, а в пользу независимых от американцев и враждебных Израилю сил. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его слова передает иранское агентство IRNA.

«Эта новая карта, постепенно обретающая суверенитет в этом регионе, обладает несколькими особенностями. Первая ее особенность — деамериканизация», — сказал Хаменеи.

По его словам, термин «деамериканизация» необязательно означает полный разрыв отношений ближневосточных государств с Соединенными Штатами, а только «постепенное ослабление доминирования Америки в этом регионе».

До этого сенатор-республиканец Том Коттон заявлял, что президент США Джо Байден проводит неверную политику в отношении Ирана на Ближнем Востоке. По его словам, только за последний месяц Тегеран атаковал около 70 американских позиций в регионе, но не получил в ответ соразмерной реакции Вашингтона.

Ранее в США высказались о возможности конфликта с Ираном.

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