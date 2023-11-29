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Эрдоган назвал Нетаньяху «палачом» из-за событий в Газе

Эрдоган: Нетаньяху вписал свое имя в историю как палач Газы

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вписал свое имя в историю как палач сектора Газа. Его слова приводит газета Haberturk.

«Нетаньяху, совершивший одно из величайших злодеяний прошлого века в Газе, уже вписал свое имя в историю как палач Газы», – сказал президент Турции на заседании правящей в Турции партии справедливости и развития.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении привлечь Израиль к ответственности перед законом за преступления в секторе Газа, при этом подчеркивая, что «мы не забудем безразличие западных стран».

Также турецкий президент обвинил Нетаньяху в разжигании антисемитизма. По словам Эрдогана, израильские военные «совершили геноцид» 2,3 млн человек в секторе Газа, а премьер-министр Израиля «ставит под угрозу безопасность всех евреев».

Накануне Эрдоган призвал привлечь Израиль к ответственности.

Ранее Эрдоган не исключил, что Нетаньяху вскоре соберет чемоданы и покинет страну.

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