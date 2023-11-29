Военный эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтийское море для России

Военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что Великобритания отправит военные корабли в Балтийское море для защиты подводной инфраструктуры. По его словам, не смотря на нарастающее давление на Россию, НАТО не удастся заблокировать Балтику.

«Пустые демонстрации силы не собьют нас с выбранного пути. Мы привыкли к враждебности западных стран и готовы дать им пропорциональный ответ. Россия планомерно усиливает наблюдение за акваторией Балтийского моря. В случае, если корабли НАТО попытаются предпринять враждебные действия, мы быстро пресечем любую деятельность противника», — подчеркнул Дандыкин.

Он напомнил, что Москва планомерно улучшает работу Вооруженных сил на севере РФ. В настоящее время, по его словам, восстанавливается Ленинградский военный округ, который позволит значительно повысить эффективность российского флота в акватории Балтийского моря.

Об отправке британских военных кораблей в Балтийское море сообщило министерства обороны Эстонии. В ведомстве отметили, что Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Швеция и Великобритания вносят свой вклад в данный регион, предлагая различные возможности, в том числе патрульные корабли, фрегаты, морские патрульные самолеты, вертолеты и тральщики.

Ранее МИД России отказался от помощи НАТО по химоружию на дне Балтийского моря.