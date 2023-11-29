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Депутат Верховной рады упрекнула Залужного в заказе статей против Зеленского

Депутат Безуглая: Залужный заказывает статьи в The Economist против Зеленского

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Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заказывает статьи против президента Украины Владимира Зеленского в западных изданиях. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своих социальных сетях.

«Это по-генеральски — молчать на Украине и выкидывать такое иностранцам? Может быть, вам есть, что сказать?» — отметила она.

Безуглая призвала ответить Залужного, почему западная техника не может дойти до самых способных бригад, почему военнослужащие оказываются на штурме, не получая соответствующей подготовки, почему переход между военными частями занимает месяцы. Депутат упрекнула главкома ВСУ в том, что он заказывает статьи в The Economist.

«Это вас, бедного, прессуют? Это стоит еще одной статьи в The Economist?» — задала она вопрос Залужному.

До этого стало известно, что в Верховную раду Украины внесли проект постановления, в котором предлагается снять с должности замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую. Документ опубликовали на сайте украинского парламента.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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