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В Молдавии рассказали, о чем попросят Россию во время саммита ОБСЕ

Глава МИД Молдавии призовет РФ вывести войска из Приднестровья на саммите ОБСЕ

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IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что делегация Кишинева на встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступит с решительным призывом к России вывести войска из Приднестровья. Об этом пишет портал NewsMaker со ссылкой на соцсети министра.

По словам Попеску, его страна «вновь выступит с решительным призывом вывести российские войска, незаконно находящиеся на территории страны, а также обсудит важность мирного урегулирования приднестровского конфликта».

Глава внешнеполитического ведомства также анонсировал «несколько двусторонних встреч с коллегами из стран-членов ЕС, чтобы обеспечить полную поддержку вступления Молдовы в ЕС на следующих этапах процесса».

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике свою миссию выполняют российские миротворцы, а также находится контингент военных РФ, которые охраняют склады боеприпасов в селе Колбасна, которые были созданы еще в 1940-х годах (затем туда свозили боеприпасы и оружие при выводе советских войск из стран соцблока). Нынешний президент Молдавии Майя Санду выступает за замену российских миротворцев на представителей ОБСЕ и за вывод войск из Колбасны.

Ранее Санду призвала избавиться от «сепаратистского режима» в Приднестровье.

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