Блинкен высказался об усталости НАТО от поддержки Украины

Государственный секретарь США Этони Блинкен заявил, что все государства-члены НАТО выразили намерение продолжать оказывать помощь Киеву. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания Совета Украина — НАТО, передает ТАСС.
«Каждый член [НАТО] выразил сильную и непрерывную поддержку Украине», — сказал Блинкен.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса усиленнее поддерживать Украину «не только на словах, но и в конкретных делах».
Столтенберг также подчеркнул опасность от недооценивания России.
«Мы уже наблюдали наращивание военных действий и должны быть готовы к новым ракетным и воздушным ударам», — отметил он.
29 ноября в Брюсселе проходит заседание Совета Украина — НАТО, на котором обсуждается процесс сближения Киева с Североатлантическим альянсом.
По имеющимся сведениям, НАТО предполагает предложить Киеву в качестве замены плана действий по членству в альянсе более щадящую и короткую ежегодную национальную программу.
Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.