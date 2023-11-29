Блинкен высказался об усталости НАТО от поддержки Украины

Государственный секретарь США Этони Блинкен заявил, что все государства-члены НАТО выразили намерение продолжать оказывать помощь Киеву. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания Совета Украина — НАТО, передает ТАСС.

«Каждый член [НАТО] выразил сильную и непрерывную поддержку Украине», — сказал Блинкен.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса усиленнее поддерживать Украину «не только на словах, но и в конкретных делах».

Столтенберг также подчеркнул опасность от недооценивания России.

«Мы уже наблюдали наращивание военных действий и должны быть готовы к новым ракетным и воздушным ударам», — отметил он.

29 ноября в Брюсселе проходит заседание Совета Украина — НАТО, на котором обсуждается процесс сближения Киева с Североатлантическим альянсом.

По имеющимся сведениям, НАТО предполагает предложить Киеву в качестве замены плана действий по членству в альянсе более щадящую и короткую ежегодную национальную программу.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.