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В Польше предложили сократить срок полномочий президента Дуды на референдуме

Экс-президент Польши предложил сократить срок полномочий Дуды через референдум

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Jakub Porzycki/Reuters

Бывший президент Польши Лех Валенса предложил сократить срок президентских полномочий действующего главы государства Анджея Дуды через проведение референдума. Об этом он заявил в интервью газете Wyborcza.

С точки зрения Валенсы, президент страны думает не об интересах собственного народа, а о личной выгоде и интересах партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

«Я предлагаю сегодня спросить у народа: видите ли вы, что делает этот человек? Видите ли вы, как разрушается патриотизм? И если мы это сделаем, то ускорим его уход с этой должности, потому что это вредит Польше, это вредит польским интересам», — заявил экс-президент.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском. 27 ноября Моравецкий принес присягу премьера Польши.

Ранее в правящей партии Польши назвали сложной задачей формирование большинства в сейме.

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