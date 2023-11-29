В Польше предложили сократить срок полномочий президента Дуды на референдуме

Бывший президент Польши Лех Валенса предложил сократить срок президентских полномочий действующего главы государства Анджея Дуды через проведение референдума. Об этом он заявил в интервью газете Wyborcza.

С точки зрения Валенсы, президент страны думает не об интересах собственного народа, а о личной выгоде и интересах партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

«Я предлагаю сегодня спросить у народа: видите ли вы, что делает этот человек? Видите ли вы, как разрушается патриотизм? И если мы это сделаем, то ускорим его уход с этой должности, потому что это вредит Польше, это вредит польским интересам», — заявил экс-президент.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском. 27 ноября Моравецкий принес присягу премьера Польши.

Ранее в правящей партии Польши назвали сложной задачей формирование большинства в сейме.