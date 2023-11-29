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Бербок констатировала снижение интереса к конфликту на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок назвала фатальным падение интереса к конфликту на Украине

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обеспокоилась тем, что в мире снижается внимание к конфликту на Украине. Она назвала «фатальным» такое развитие событий, передает МИД ФРГ на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«В настоящее время внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности – это фатально», — заявила Бербок.

В то же время она отметила, что Киев «сделал свой выбор в пользу мира, свободы и безопасности», а будущее Украины – в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

Североатлантический альянс в рамках совета Украина - НАТО должен поддержать страну на этом пути, подчеркнула глава МИД ФРГ.

До этого Анналена Бербок призвала страны, поддерживающие Украину, создать «зимний щит» над страной.

«Россия снова нацелена на гражданскую инфраструктуру», — заявила Бербок журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

В планах Бербок расширение противовоздушной обороны и поставка электрогенераторов, а также общее усиление энергоснабжения территорий Украины.

Ранее Пушков усомнился в словах главы МИД Германии об «укрепляющей ЕС» Украине.

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