Захарова рассказала о попытках Запада помешать участию РФ во встречах ОБСЕ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что ряд журналистов из РФ не допустили к освещению заседания министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Нескольких российских журналистов не допустили к работе по освещению участия российской делегации в Скопье», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что в задачи ОБСЕ входит защита журналистов и обеспечение свободы слова, поэтому представитель организации должна была приложить усилия для разрешения проблемы.

Также Захарова рассказала о попытках части западных стран помешать России участвовать в заседании ОБСЕ. По ее словам, противники РФ даже поставили на кон само существование организации, однако подготовка к поездке российских дипломатов по-прежнему ведется.

До этого сообщалось, что главы МИД стран Прибалтики будут бойкотировать встречу ОБСЕ из-за присутствия там министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее Лавров оценил возможность спасения ОБСЕ от Запада.