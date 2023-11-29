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Захарова рассказала о попытках Запада помешать участию РФ во встречах ОБСЕ

Захарова: ряд журналистов из РФ не допустили на встречу глав МИД стран ОБСЕ

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что ряд журналистов из РФ не допустили к освещению заседания министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Нескольких российских журналистов не допустили к работе по освещению участия российской делегации в Скопье», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что в задачи ОБСЕ входит защита журналистов и обеспечение свободы слова, поэтому представитель организации должна была приложить усилия для разрешения проблемы.

Также Захарова рассказала о попытках части западных стран помешать России участвовать в заседании ОБСЕ. По ее словам, противники РФ даже поставили на кон само существование организации, однако подготовка к поездке российских дипломатов по-прежнему ведется.

До этого сообщалось, что главы МИД стран Прибалтики будут бойкотировать встречу ОБСЕ из-за присутствия там министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее Лавров оценил возможность спасения ОБСЕ от Запада.

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