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Дональд Туск обвинил правящую партию Польши в политических ошибках

Туск заявил, что партия Качиньского поставила под угрозу отношения с соседями

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Efrem Lukatsky/AP

Лидер польского оппозиции Дональд Туск заявил, что партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость», которая правит Польшей последние восемь лет, поставила под угрозу отношения с соседями — Украиной, Европой и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Этими словами Туск прокомментировал ситуацию на польско-украинской границе, где грузоперевозчики и фермеры организовали блокаду на пограничных переходах.

«Это скандал, потому что даже в таком вопросе, как протест водителей, они ставят под угрозу наши фундаментальные интересы и отношения с Украиной, Россией и Европой», — заявил Туск.

Он обвинил «Право и справедливость», премьер-министра Тадеуша Моравецкого и президента Анджея Дуду в непрофессионализме и безразличии к интересам Польши. Туск привел в пример отношения с Украиной, которой сначала позволили наводнить польский рынок дешевой сельхозпродукцией, вызвав негодование фермеров, а потом власти Польши резко испортили отношение с Киевом.

До этого Польша возобновила пропуск грузового автомобильного транспорта через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Угринов — Долгобычев» на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики согласны снять блокаду с границы с Украиной, если будут обеспечивать половину рейсов между странами.

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