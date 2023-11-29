В Польше собираются распустить госкомиссию по «российскому влиянию»

Оппозиция Польши, имеющая парламентское большинство в сейме, готова проголосовать за роспуск комиссии «по российскому влиянию». Это может произойти вечером, передает портал onet.pl.

По его информации, представители оппозиции планируют проголосовать за отзыв девяти членов комиссии, которые были назначены в августе решением прежнего состава нижней палаты парламента, где большинство имела партия «Право и справедливость».

Как напоминает портал, подобные действия вызвали недовольство оппозиции и юристов, которые посчитали, что создание подобного органа не соответствует конституционным нормам.

С предложением ликвидировать комиссию выступил генсек оппозиционной партии «Гражданская платформа» Марчин Кервиньский, следует из текста.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском. 27 ноября Моравецкий принес присягу премьера Польши.

Ранее в оппозиции Польши высмеяли присягу правительства Моравецкого.