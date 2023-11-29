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На Западе призвали возобновить переговоры между Россией и Украиной

LCI: на Западе чувствуется необходимость в возобновлении диалога по Украине с РФ

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Запад все больше ощущает необходимость возобновить диалог с Россией по Украине, чтобы наконец завершить конфликт между двумя странами. Об этом заявила международный обозреватель Катрин Жантиль де Канкод для новостного YouTube-канала LCI.

Журналист сослалась на призыв премьер-министра Италии Джорджи Мелони к «разговору с Россией» для поиска решений.

По мнению де Канкод, тот факт, что Мелони заявляет о необходимости искать выход, говорит о том, что союзники Украины перешли через «красную линию».

Автор статьи обратила внимание на то, что совсем недавно никто не осмеливался произносить вслух речи о необходимости переговоров с Россией. Теперь тема перестала быть табуированной, настало время подумать об условиях переговоров, считает де Канкод.

Обозреватель добавил, что в странах Запада отчетливее стали звучать тезисы о провале контрнаступления Украины, который дорого обошелся союзникам этой страны в плане экономики, энергетики и покупательской способности.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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