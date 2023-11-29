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В ЕК рассказали о степени готовности Украины вступить в Евросоюз

Ляйен: Украина выполнила почти все требования ЕС для переговоров о членстве

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vonderleyen/Twitter

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные Европейским союзом для начала переговоров о получении членства в союзе. Об этом сообщает Politico.

По ее словам, украинцы выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые просил Евросоюз, когда Украина в июне прошло года стала страной-кандидатом во вступление в ЕС.

Накануне президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что поддерживает евроинтеграцию Украины.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи руководства законодательного органа со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком, Метсола отметила, что заседание подтвердило одобрение начала переговорного процесса по приему Киева.

При этом днем ранее официальный представитель МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что королевство пока не приняло окончательного решения относительно поддержки приема Украины в Евросоюз.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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