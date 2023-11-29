Спикер Рады впервые посетит США с рабочим визитом

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук намерен посетить США с рабочим визитом. Поездка состоится в ближайшие дни, рассказал сам парламентарий в ходе интервью для американской газеты Politico.

Он отметил, что во время визита в Вашингтон планирует провести встречи с американскими законодателями. При этом ключевой темой переговоров станет дальнейшая поддержка Украины со стороны США.

«Стефанчук заявил, что через пару дней он впервые отправится в США», — говорится в материале.

27 ноября спикер нижней палаты американского конгресса Майк Джонсон сообщил, что парламентарии могут одобрить выделение нового пакета помощи Украине до католического Рождества. Данный праздник отмечают 25 декабря.

По словам законодателя, поддержка Киева остается одной из самых приоритетных задач Вашингтона. Тем не менее в настоящее время важнейшим для США вопросом является именно помощь Израилю, подчеркнул он.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что финансирование Украины со стороны США переживает критический момент. Как сказал чиновник, сейчас американское руководство не обладает в этом вопросе той гибкостью, которая была на первых этапах конфликта.

Ранее в конгрессе США рассказали об «отчаянном положении» Украины.