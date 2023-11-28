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Генсек НАТО призвал не сравнивать конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Столтенберг: кризисы на Украине и Ближнем Востоке нельзя сравнивать между собой

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Alexandru Dobre/AP

Нормы международного права должны соблюдаться в рамках любых конфликтов. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Во вторник, 28 ноября, руководитель Североатлантического альянса провел пресс-конференцию по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран — членов организации. Мероприятие состоялось в Брюсселе.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Столтенберг указал на необходимость соблюдать международное право при любых конфликтах. В то же время он подчеркнул, что ситуации на Ближнем Востоке и на Украине сильно отличаются.

«Украина не угрожала России и не атаковала ее», — отметил генеральный секретарь НАТО и добавил, что Киев стал объектом «неспровоцированной агрессии».

Также руководитель организации подчеркнул, что в настоящее время НАТО как целое не принимает активного участия в урегулировании палестино-израильского конфликта. Тем не менее ряд союзников действуют по-своему, уточнил он.

В конце Столтенберг поприветствовал сделку израильских властей и палестинского движения ХАМАС, направленную на освобождение заложников. Более того, он обратил внимание на важность предотвращения начала «более крупного регионального конфликта».

Ранее в НАТО призвали продлить гуманитарное перемирие в секторе Газа.

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