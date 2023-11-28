Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам помощника главы государства, заключение мира с Киевом возможно «при полном выполнении задач и целей» специальной военной операции (СВО).

Он также отметил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

«Мое личное глубокое убеждение, что мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и в нас неизбежное общее историческое будущее», — добавил Мединский.

До этого Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров. Глава российского государства показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала спецоперации.

По словам Путина, Украина «выкинула документ на свалку истории» после отвода войск Россией. Он также заявил, что Москва не отвергает переговоры, в отличие от Киева.

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