Премьер Израиля анонсировал продолжение боевых действий в секторе Газа

Израиль собирается продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом в интервью немецкого телеканалу Welt заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы договорились о том, что сначала будут освобождены женщины и дети, а также заложники из числа иностранцев. После того как это произойдет, мы продолжим боевые действия», — сказал премьер.

По его словам, у Израиля вообще нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС.

28 ноября палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня.

До этого министерство иностранных дел Катара сообщило, что движение ХАМАС намерено отпустить еще 20 заложников в обмен на два дополнительных дня перемирия. По данным катарских дипломатов, списки подлежащих освобождению пленников уже передали ХАМАС и израильской стороне. При этом точное количество заложников, которых продолжают удерживать в Газе, в МИД Катара назвать не смогли.

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