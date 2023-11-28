Небензя предупредил, что Сирия находится на грани втягивания в ближневосточный конфликт

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что Сирия может быть втянута в ближневосточный конфликт. Такое заявление он сделал во время заседания Совета Безопасности всемирной организации, посвященном обстановке в этой арабской республике, передает ТАСС.

По словам постпреда, «тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией» конфликта между Палестиной и Израилем. Он указал, что Сирия, как и некоторые ее соседи по ближневосточному региону, «буквально балансирует на грани втягивания в масштабную конфронтацию».

28 ноября палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня.

До этого министерство иностранных дел Катара сообщило, что движение ХАМАС намерено отпустить еще 20 заложников в обмен на два дополнительных дня перемирия. По данным катарских дипломатов, списки подлежащих освобождению пленников уже передали ХАМАС и израильской стороне. При этом точное количество заложников, которых продолжают удерживать в Газе, в МИД Катара назвать не смогли.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.