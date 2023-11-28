Путин рассказал, на какие ценности будет опираться Россия

Российские традиции и ценности народа незыблемы, их невозможно «выкорчевать». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), передает ТАСС.

Он указал на верность «вечным традициям» в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня это продолжатся, это выкорчевке не подлежит, это основа, суть России, суть народа», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия будет смотреть только вперед, опираясь на традиции.

«Мы всегда будем двигаться вперед, но всегда будем опираться на наши вековые традиции и наши духовные корни», — заключил российский лидер.

Также Владимир Путин заявил, что в стране в области поддержки семей с детьми многое еще необходимо сделать. Он отметил, что это касается не только многодетных, но и «вообще семей с детьми». По словам президента, государство «постоянно уделяет» этому вопросу внимание.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.