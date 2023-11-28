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Путин заявил, что диктатура гегемона мира дряхлеет и «пошла вразнос»

Путин заявил, что Россия преградила путь претендующим на мировое господство

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия преградила путь странам, которые претендуют на мировое господство и свою исключительность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе в Москве, передает ТАСС.

Глава российского государства отметил, что диктатура гегемона мира дряхлеет, «пошла вразнос» и она просто является опасной для окружающих.

«Именно наша страна преградила путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Российская Федерация «находится в авангарде формирования более безопасного мира».

Также российский лидер отметил, что власти никому не позволят делить Россию. В ходе выступления Владимир Путин напомнил о последствиях распада Российской империи и СССР. По его мнению, «кровавые очаги» после тех событий иногда вспыхивают с новой силой в наши дни. Президент Российской Федерации призвал не забывать об этих ошибках и не повторять их.

Ранее Путин объяснил проблемы западного миропорядка.

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