Боррель заявил, что страны ЕС должны сделать «еще больше» в финансировании Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) уже предоставил Украине военную помощь на €27 млрд, однако страны политического объединения должны «сделать еще больше». Его слова приводит ТАСС.

«Евросоюз и его страны-члены уже передали Украине военную помощь на 27 млрд евро, но теперь должны сделать еще больше и быстрее», — сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2023 года Украина получила от Европейского союза свыше €16,5 млрд помощи.

«Общая бюджетная поддержка Евросоюза нашей стране в этом году уже достигла более €16,5 млрд. Это помогает нам сохранять экономическую устойчивость», — написал он.

Шмыгаль отметил, что общая ежемесячная сумма финансовой помощи ЕС составляет €1,5 млрд. Эта помощь оказывается Киеву вне зависимости от проведения реформ и усилий по борьбе с коррупцией.

До этого сообщалось, что военная тренировочная миссия Евросоюза для Украины за все время подготовила 30 тысяч украинских солдат.

Ранее Европа выделила почти €200 млн на подготовку солдат ВСУ.