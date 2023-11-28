Ростовская и Воронежская области и ДНР с ЛНР создали содружество «Донбасс»

Главы Ростовской, Воронежской областей, Луганской народной республики и Донецкой народной республики подписали соглашение о создании Содружества Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония подписания проходила в торжественной обстановке в Ростовской области на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».

«Появляются новые возможности в коммуникациях, использовании потенциала каждого из регионов, оказании друг другу поддержки», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что после победы в специальной военной операции регионы в полной мере смогут показать свой экономический потенциал. По его мнению, это объединение положительно отразится на жителях регионов.

До этого заместитель главы правительства Марат Хуснуллин заявлял, что план по восстановлению дорог в новых российских регионах будет перевыполнен на 200-300 км до конца текущего года.

Ранее в Совете безопасности РФ призвали распространить меры стимулирования учителей на новые регионы страны.